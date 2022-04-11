Общество

Рост населения зафиксирован в единственном районе Волгоградской области

Общество 11.04.2022 15:26
11.04.2022 15:26


Городищенский район Волгоградской области стал единственным муниципалитетом, где увеличилось население по итогам 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, на начало 2022 года в этом районе насчитывались 62948 человек, тогда как в среднем в 2021 году здесь проживали 62694 человека. 
При этом во всех остальных районах и городских округах Волгоградской области зафиксирована обратная тенденция – сокращение численности населения. Так, количество жителей региона снизилось на начало 2022 года 12387 человек. Число жителей Волгограда на этот период сократилось на 1790 человек по сравнению со средним показателем за 2021 год. 

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