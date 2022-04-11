Школьники с Донбасса занялись в Волгограде футболом









Занятия футболом выбрали для себя школьники, прибывшие в Волгоград из ДНР и ЛНР. Как сообщили в мэрии, дети посещают спортивные школы, которые расположены недалеко от места их проживания.

Четверо ребят в возрасте от 10 до 12 лет пошли на занятия футболом в спортивную школу №15. Еще один юный футболист занимается спортом в МБУ СШОР №19 «Олимпия». Пятеро детей в возрасте от 7 до 14 лет приступили к занятиям плаванием в МБУ «Плавательный бассейн «Юность». 14-летняя девушка начала посещать секцию дзюдо при спортивной школе №23.

Напомним, что в Волгоградскую область с 20 февраля прибыло уже более 1000 беженцев из ДНР и ЛНР, в основном это женщины и дети. Больше 600 человек добирались до Волгограда и Волжского своим ходом. В Волгоградской области в связи с размещением жителей Донбасса власти ввели режим ЧС.

Фото из архива ИА «Высота 102»