В реанимации от COVID-19 умер 40-летний волгоградец

Сегодня, 10 апреля, стали известны подробности о 40-летнем жителе Волгоградской области скончавшемся от коронавируса за минувшие сутки. Мужчина не прошел курс иммунизации от COVID-19.

— Пациент страдал хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. Неделю лечился самостоятельно, к врачам не обращался, — пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — При ухудшении состояния вызвал бригаду СМП. Медработниками проведено экспресс-тестирование на наличие ковид-инфекции. Госпитализирован в реанимационное отделение инфекционной больницы, где несмотря на получаемое лечение, скончался.

Всего за прошедший день от осложнений ковид-19 умерли трое мужчин в возрасте от 40 до 83 лет и три женщины в возрастной группе от 68 до 85 лет. Три смертельных случая пришлись на Волгоград, два летальных исхода зафиксировано в Волжском, еще один случай — в Городищенском районе.