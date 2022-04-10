На 1,5 часа задерживается утренний рейс Москва — Волгоград

Сегодня, 10 апреля, самолет из Москвы в Волгоград задерживается в аэропорту Шереметьево. Рейс FV 6429 отложен на 1,5 часа. Первоначальное время вылета указано как 07.00.

— Ориентировочное время отправления из Москвы — 08.30, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу московской воздушной гавани.

Расчетное время приземления авиаборта Superjet (эксплуатант — перевозчик «Россия») в волгоградском аэропорту Гумрак обозначено как 10.15.

Сегодня утром, 10 апреля, синоптики прогнозировали сильный туман в Волгограде и области. Также в утренние и дневные часы местами возможны порывы ветра южного направления до 9-14 м/с.