



Снижение заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области позволило ординаторам и преподавателям медицинского университета вернуться к обычной жизни – к продолжению учебного процесса. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, в пик заболеваемости ковидом студенты и преподаватели вуза привлекались для оказания медицинской помощи жителям в стационарах и поликлиниках. После закрытия ряда стационарных отделений в больницах региона и резким снижением количества пациентов с коронавирусом медучреждения региона возвращаются к оказанию помощи населению по своим профилям, а специалисты – к своей работе в доковидный период. Других массовых фактов увольнения медицинских работников в регионе не зафиксировано, пояснили в ведомстве.

При этом целевые показатели дорожной карты по заработной плате медицинских работников, установленные указом Президент, а достигнуты по всем целевым категориям медицинских работников в 2020-2021 годах, а также в 1 квартале 2022 года, без учета дополнительных выплат за работу с коронавирусной инфекцией.