Общество 09.04.2022 16:28
09.04.2022 16:28
Снижение заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области позволило ординаторам и преподавателям медицинского университета вернуться к обычной жизни – к продолжению учебного процесса. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, в пик заболеваемости ковидом студенты и преподаватели вуза привлекались для оказания медицинской помощи жителям в стационарах и поликлиниках. После закрытия ряда стационарных отделений в больницах региона и резким снижением количества пациентов с коронавирусом медучреждения региона возвращаются к оказанию помощи населению по своим профилям, а специалисты – к своей работе в доковидный период. Других массовых фактов увольнения медицинских работников в регионе не зафиксировано, пояснили в ведомстве.При этом целевые показатели дорожной карты по заработной плате медицинских работников, установленные указом Президент, а достигнуты по всем целевым категориям медицинских работников в 2020-2021 годах, а также в 1 квартале 2022 года, без учета дополнительных выплат за работу с коронавирусной инфекцией.
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