Скорая и мама Саши примчались одновременно. Мальчик находился некоторое время в бессознательном состоянии от болевого шока, по прибытии скорой он уже пришёл в себя, но ничего не помнил, что с ним произошло и с трудом мог сказать, что очень болит спина. На месте была оказана необходимая медицинская помощь и ребёнок вместе с мамой был доставлен в отделение хирургии городской больницы N 7 Советского района, где ему было проведено полное обследование и начато лечение.
После многочисленных исследований было выявлено сотрясение мозга, 2 перелома в грудном отделе позвоночника, 3 перелома в поясничном отделе позвоночника, перелом стопы. Необходимое лечение мальчик получает в больнице. Он в сознании, но испытывает ужасные боли, прикован к кровати, практически не шевелится и не может самостоятельно есть, пить, ходить в туалет.
Мама Саши Ирина сейчас только оправляется от шока, который пережила, увидев своего здорового спортивного мальчишку в таком беспомощном состоянии. Она круглосуточно дежурит у кровати сына, ухаживая за ним и пытаясь его поддержать. Слезы отчаянья сыну не показывает, хоть и сама еле держится на ногах. А ведь ее дома ждут еще двое маленьких детей, которые очень любят братика и плачут всю эту неделю. Вмиг мама лишилась покоя, здоровья сына и даже доходов, потому что приступить к своей работе косметолога она сможет не скоро.
Ведь прогнозы врачей неутешительны: месяц Саше лежать на вытяжке под круглосуточным присмотром. Минимум 3 месяца нельзя будет даже сидеть. А потом потребуются дополнительные обследования, дальнейшее лечение и длительная реабилитация. Еще вчера абсолютно здоровый подросток не может учиться, общаться, гулять и даже обслуживать себя.
Семья Саши надеется только на хорошее, молится и ждет его домой. Им понадобится много сил, чтобы поставить мальчика на ноги. И когда это будет, неизвестно. О последствиях и прогнозах врачи не берутся говорить. Однозначно, что вести такую же полноценную жизнь счастливого ребёнка, как у него была, он сможет не скоро.
Напомним, по данному факту проводится проверка следственным отделом Центрального района Волгограда СУ СК по Волгоградской области. Решение о возбуждении уголовного дела либо отказе будет принято по итогам проверки.