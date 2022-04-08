Общество

Из развалин – к надежде: в Волгограде жителям аварийных домов подарили жилье в современных новостройках

Общество 08.04.2022 20:36
08.04.2022 20:36


В Волгограде еще семь семей получили ключи от комфортных квартир в новом жилом комплексе «Северный» в Краснооктябрьском районе на улице Поддубного, 4 и Поддубного, 2. Сегодня, 8 апреля, жители аварийных домов в буквальном смысле оказались на пороге новой жизни. Журналисты ИА «Высота 102» вместе с новоселами сделали первые шаги по новым квадратным метрам. 



Валентина Кожевникова и Лариса Иванцова – соседки. До переселения женщины, с их слов, не жили, а существовали. Дом 1945 года постройки в поселке Нижние Баррикады на улице Прибалтийской, 14 признали аварийным. Подъезд здесь не ремонтировался никогда, фундамент начал проседать, а на стенах образовался опасный для здоровья грибок. В один из дней произошло обрушение потолка в нескольких местах и жильцам в целях безопасности приостановили подачу газа. 

— Хорошо, никого не задело, — вспоминает Лариса Иванцова. — С потолка посыпалось, раковину разбило. Слышу грохот, а тут туман стоит. 




Теперь все это в прошлом. Переступая порог новой однокомнатной квартиры, Валентина Кожевникова просто не верит своим глазам: аккуратные белые обои, линолеум, натяжной потолок, межкомнатные двери, просторная лоджия с двумя выходами и как вишенка на торте — окна в пол. В ванной установлена сантехника, на кухне газовый котел и плита. 

— Долгожданное жилье. Мы очень ждали этого дня. Все замечательно, все светло. Не знаю, у меня нет слов. Мы счастливы, — искренне радуется Валентина.

Территория ЖК огорожена от посторонних, установлена система видеонаблюдения. Во дворе — детская площадка, удобные скамейки и елочки. Для автолюбителей предусмотрены парковочные места внутри комплекса. 


В кирпичных девятиэтажках с утепленным фасадом индивидуальное отопление. Жильцы сами регулирует температуру в квартирах, а это значит, что на платежах за тепло можно существенно сэкономить. Площадь квартир, переданных переселенцам, составляет от 32,6 до 48,92 квадратных метров.   

Проектом предусмотрены удобные планировки, просторные входные группы и скоростные бесшумные лифты. Дома введены в эксплуатацию в конце 2021-го с опережением сроков на год.


Еще один весомый плюс нового жилья — транспортная доступность и развитая инфраструктура. От ЖК «Северный» до центра Волгограда всего 15 минут. До остановки «Проспект Металлургов» вдвое меньше. До трамвайной остановки всего ничего.   

Рядом популярный у волгоградцев рынок «Северный». Легко добраться до крупных гипермаркетов, ярмарок и ТРЦ «Мармелад». Недалеко от ЖК расположен детский сад № 96. В шаговой доступности школы, аптеки и поликлиники.  


Компания-застройщик «АСЗ» работает на девелоперском рынке Волгограда с 2016 года. В послужном списке числятся сданные дома в ЖК «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Сейчас в работе проект ЖК «Семейный» в Советском районе.

— Жилой комплекс «Северный» отвечает всем современным стандартам строительства. Здесь есть все для счастливой и комфортной жизни, — уверен заместитель генерального директора по строительству компании «АСЗ» Александр Ноздренков. — Сейчас возводится третий дом в этом ЖК. Строительство также идет с опережением сроков. 


Переселение жильцов из аварийного жилья в новостройки стало возможным благодаря соглашению с городской администрацией при реализации первого масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилья в Краснооктябрьском районе города Волгограда». Застройщик на безвозмездной основе передает в собственность однокомнатные и двухкомнатные квартиры с чистовой отделкой общей площадью 286,12 квадратных метра. В скором времени будут переданы ещё порядка 10 квартир по этому же проекту в других новостройках компании.

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