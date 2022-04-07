Мэрия не планирует отключать отопление в Волгограде

Отопительный сезон в Волгограде не закончится в ближайшие дни. Подтопка жилых домов и социальных объектов будет продолжена из-за грядущего похолодания, которое придет в регион в начале следующей недели, сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным Волгоградского ЦГМС, в начале текущей недели температура воздуха опускалась по ночам до 2-3 градусов тепла. Со следующего понедельника метеорологи прогнозируют аналогичную погоду, но ко всему прочему пойдут дожди.
– В связи с этим вновь принято решение не завершать отопительный сезон – котельные продолжат работу до наступления устойчивых благоприятных погодных условий, – прокомментировали в администрации Волгограда.
В мэрии подчеркнули, что собственники квартир в домах, которые не оборудованы приборами учета тепла, оплачивают отопление по среднему ежемесячному нормативу. Он равномерно распределяется на 7 месяцев, поэтому для них плата не меняется независимо от того, был завершен отопительный сезон 1 апреля или 30 апреля. Поэтому продолжение отопительного сезона создаст комфортные условия для жителей таких домов, не возлагая на них лишние расходы на коммуналку.
Еще удобнее и выгоднее владельцам квартир в многоэтажках с общедомовыми приборами. Продолжение отопительного сезона в городе дает возможность таким волгоградцам право выбора: продолжать топить по полной или поручить УК или ТСЖ частично закрыть задвижки теплосетей. Второе решение позволит сэкономить на отоплении в апреле.