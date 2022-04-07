Общество

В Волгограде 15 апреля стартует новое голосование по благоустройству: смотрим проекты

Общество 07.04.2022 15:10
07.04.2022 15:10


В Волгограде 15 апреля  стартует рейтинговое голосование по выбору парков, скверов и пешеходных зон для обновления в 2023 году. На выбор волгоградцам представят семь территорий, за которые горожане уже высказались ранее в ходе общественных обсуждений. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, голосование состоится в онлайн-формате. 

На онлайн-платформе будут представлены следующие дизайн-проекты:

1. Бульварная зона по улице Титова (3 этап) в Краснооктябрьском районе 


2. Бульвар по улице Казахской в границах от ул. Новосибирской до проспекта Университетского (2 этап) в Советском районе. 


3. Склон на набережной 62-й Армии от ресторана "Маяк" до рокадной дороги в Центральном районе. 


4. Пешеходная зона по улице Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина в Тракторозаводском районе. 


5. Сквер "Сурский" в Центральном районе. 


6. Территория, прилегающая к музею-заповеднику "Старая Сарепта" в Красноармейском районе 


7. Пешеходные зоны по улице Коммунистической от улицы Ленина вдоль Комсомольского сада в Центральном районе. 


— Проголосовать за понравившуюся рекреационную зону сможет любой желающий на всероссийской онлайн-платформе, — поясняют в мэрии. — Помощь в части информирования и регистрации на онлайн-платформе волгоградцам окажут волонтёры. Добровольцы будут одеты в брендированную форму с логотипом проекта голосования. Информационные точки будут расположены во всех районах Волгограда.

Инфографика предоставлена администрацией Волгограда 

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