Чайные розы на проспекте Жукова в Волгограде обеспечат водой

Общество 06.04.2022 15:38
06.04.2022 15:38
На пешеходной зоне проспекта Жукова в Волгограде прокладывают водопровод для автоматического полива цветов и зеленых насаждений. Как сообщили в мэрии, всего будет уложено 1000 погонных метров трубы. Рабочие уже подготовили траншеи, сейчас ведется укладка труб для поливочного водопровода.
Новая система полива рассчитана с учетом и новых зеленых насаждений, которые еще предстоит высадить. Так, зеленый фонд пополнят 500 крупномерных деревьев, свыше 1500 кустарников и 2500 чайных роз.
В бульварной зоне специалисты монтируют системы наружного освещения и видеонаблюдения. Кроме этого, в настоящее время рабочие обустраивают новые бордюрные камни и восстанавливают подпорные стены, которые были демонтированы в декабре прошлого года. За десятилетия эксплуатации элементы конструкций пришли в негодность, в связи с чем потребовался их комплексный ремонт.
По окончании общестроительных работ вдоль бульвара будут расставлены малые архитектурные формы, стилизованные под старину лавочки и урны. Зеленые зоны украсят светящиеся арт-объекты в виде зонтиков и цветов, а также фигуры «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и композиция «Три поросенка».
Напомним, что в прошлом году в порядок была приведена первая очередь бульвара вдоль пр. им. Жукова. Вторая очередь включает территорию в границах от обновленного сквера до Самарского разъезда.
Реконструкция проспекта Жукова проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Фото: администрации Волгограда
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