Общество

«Кого-нибудь да и убьет током»: жители многоэтажки на Семи ветрах 15 лет ждут ремонта в подъезде

Общество 05.04.2022 19:13
05.04.2022 19:13


Жильцы многоквартирного дома №44 по улице 8-ой Воздушной Армии в Волгограде 15 лет ждут ремонта в подъезде. Со слов горожан, отвечающая за общедомовое имущество компания ООО «ДЭК-54» в прямом смысле ушла в подполье. Озираясь по сторонам на лестничных площадках, жители Семи ветров не исключают в ближайшем будущем печальных последствий. 

Как рассказал ИА «Высота 102» житель одной из квартир в панельном 16-этажном доме Василий Караваев, ремонт в подъезде и на этажах должен был проводиться по плану еще в 2019 году, однако  ООО «ДЭК-54», прикрываясь различными причинами, уходит от своих обязательств. 

— Мы, жильцы дома, уже писали коллективное письмо в компанию, но кроме отписок и обещаний так ничего и не добились,  говорит 75-летений пенсионер.  Полтора года подряд в компании ссылались на пандемию, мол, по закону не могут делать ремонт, а сейчас вообще игнорируют наши жалобы. Между тем, по закону текущий ремонт в многоквартирных домах должен проводиться каждые 5 лет, а в нашем доме его не было уже лет 15.


За долгие годы без ремонта в подъезде уже со стен отвалилась краска, а следом за ней стала расползаться и штукатурка. Но даже не этот факт беспокоит жильцов многоэтажки. Люди боятся, что в любой момент в их одноподъездном доме случится пожар и жители всех 112 квартир окажутся в серьезной опасности. 

— Я как электрик с 30-летним стажем могу сказать, что если в скором времени не поменять в подъезде проводку, то в один «прекрасный» момент кого-нибудь да убьёт током. Все провода держатся на одном контакте! Когда-нибудь провод попросту не выдержит напряжения. Я даже боюсь залазить лишний раз туда, — говорит, демонстрируя провода, мужчина. 


Кроме этого, жителей дома беспокоит вопрос водоснабжения. По словам жильцов, температура воды, которая должна быть горячей, не превышает и 40 градусов. Свои претензии жители дома, с их слов, направляли в ООО «Концессии водоснабжения», но ответа пока не получили. 

ИА «Высота 102» в компании в ответ на редакционный запрос в свою очередь сообщили, что жалоб от жителей не поступало, однако пообещали проблему решить. 

 В адрес «Концессий теплоснабжения» не поступало жалоб от жителей дома 44 по улице 8-ой Воздушной Армии на качество подачи ресурса. При этом при помощи телеметрии специалисты РСО выявили, что в ЦТП, подающем ресурс к этому дому, зафиксировано загрязнение теплообменника, препятствующее прохождению воды в полном объеме. В связи с этим в часы повышенного водопотребления может наблюдаться отклонение от нормативной температуры горячей воды. В четверг специалисты осуществят промывку системы и восстановят нормативную температуру подачи ГВС, — сообщили информагентству в организации. 


Корреспонденты ИА «Высота 102» дозвонилась до эксплуатационной организации ООО «ДЭК-54», чтобы узнать причины задержки ремонта подъезда. Однако в компании отказались что-либо говорить, сославшись на отсутствие руководства. 

Редакция информагентства направила запрос в Госжилнадзор. Также жильцы многоэтажки просят прокуратуру Дзержинского района расценивать публикацию как официальное обращение с просьбой разобраться в происходящем. 

Добавим, что многоквартирный панельный дом №44 по улице 8-й Воздушной Армии был построен на Семи ветрах 37 лет назад - в 1985 году. Замена лифтового оборудования в единственном подъезде 16-этажки намечена, согласно открытым источникам, на 2025 год. Капитальный ремонт состоится и вовсе лишь 2035-ом. 

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