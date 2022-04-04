В Волгограде из-за порыва трубы затопило целый двор на Ангарском

Двор многоквартирного дома №10 по улице Твардовского в Дзержинском районе Волгограда затопило из-за порыва трубы. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, с раннего утра, глядя на коммунальные реки, они не могут дождаться аварийщиков.

— Вода начала вытекать из колодца еще в 4 часа утра. Я сразу же позвонила в водоканал, где приняли мою заявку и пообещали устранить проблему, — рассказывает пенсионерка Тамара Яковлева. — Сейчас уже 3 часа дня, но к нам бригада так и не приехала.





Как убедились корреспонденты ИА "Высота 102", с рассвета вокруг многоквартирного дома на Ангарском успел образоваться настоящий водоем. Отделившись от него, коммунальная речушка добралась уже и до дома №17. Минуя и его, потоки воды собираются в гаражном кооперативе.





В ООО «Концессии водоснабжения» в свою очередь заявляют о том, что звонок от местных жителей поступил всего лишь пару часов назад.

— Сегодня в 13.00 в диспетчерскую поступила заявка на технологическое нарушение по ул. Твардовского. В ближайшее время на место будет направлена бригада для обследования и последующего устранения инцидента, — сообщили в ответ на запрос информагентству в организации.



