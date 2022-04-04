Общество

В Волгограде отключат отопление после пяти дней устойчивой жары

Общество 04.04.2022 11:05
04.04.2022 11:05


Жители Волгограда с наступлением погоды с температурой выше +20 градусов стали массово жаловаться на невыносимую жару в квартирах. Читатели ИА «Высота 102» обращают внимание на то, что большинство управляющих компаний никак не регулируют подачу тепла в дома, в связи с чем горожане ждут отключения отопления вовсе. 

— Мы живем в старом пятиэтажном доме, и, конечно, нашей управляющей компании до лампочки, что мы уже плавимся в своих квартирах, — говорят жители дома №16 по улице Бурейской. — Приходится открывать форточки, чтобы охладить помещения. Но зачем отапливать улицу, если можно просто отключить отопление?

Подобные сообщения приходят из разных районов Волгограда. В большинстве своем, выражая негодование, горожане просят назвать точную дату окончания отопительного сезона. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», на сегодня она пока не определена. 

Напомним, что конец отопительного сезона определяется среднесуточной температурой на улице. Когда ее величина поднимается выше +8 градусов на протяжении 5 суток, власти  муниципальных образований принимают решение о выключении центрального отопления. Данные нормы регламентируются Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Чтобы определить среднесуточную температуру, нужно сложить температуру воздуха на улице в одной точке с определенным интервалом за сутки. Например, если измерять каждые 6 часов и первое измерение сделать в 6 часов утра, то последующие измерения нужно провести в 12, 18 и 24 часа. Дальше необходимо сложить полученные значения и разделить их на количество проведенных замеров. Чем чаще измерять температуру, тем более точными будут результаты. Допускается замер температуры воздуха два раза в сутки — утром и вечером. 

Добавим, что ожидаемая в Волгограде среднесуточная температура уже в ближайшие дни превысит показатель +8 градусов. 


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