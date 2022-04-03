Covid-19

В Волгоградской области замедлился темп снижения заболеваемости COVID

Covid-19 03.04.2022 12:01
03.04.2022 12:01



245 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за сутки. Госпитализация понадобилась 67 больным, сообщает федеральный оперативный штаб.
Отметим, что четвертые сутки в регионе число заболевших снижается незначительно. Так, к примеру, по сравнению с предыдущим днем суточная заболеваемость уменьшилась всего на два случая.
От коварной инфекции скончались 5 человек. Всего от COVID-19 в регионе умерли 6736 жителей.

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