В Волгоградской области замедлился темп снижения заболеваемости COVID









245 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за сутки. Госпитализация понадобилась 67 больным, сообщает федеральный оперативный штаб.

Отметим, что четвертые сутки в регионе число заболевших снижается незначительно. Так, к примеру, по сравнению с предыдущим днем суточная заболеваемость уменьшилась всего на два случая.

От коварной инфекции скончались 5 человек. Всего от COVID-19 в регионе умерли 6736 жителей.



