Под буковой Z: в Волгограде автомобилисты поддержали российскую армию









Автопробег в поддержку Вооруженных сил России прошел в Красноармейском районе Волгограда.

- В пробеге приняли участие неравнодушные жители района, общественники, депутаты. Все мы - один народ, который полностью поддерживает свою армию и наших солдат. Ребята, мы с вами!, - написал на своей станице ВКонтакте депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов.













Десятки машин с флагами России и символикой Z и V проехали по дорогам Красноармейского района. Водители встречных машин присоединялись к акции, издавая приветственный гудок.













Конечной точкой пробега стало построение машин в форме буквы Z.

Фото: Андрей Гимбатов, ВКонтакте



