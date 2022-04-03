Под буковой Z: в Волгограде автомобилисты поддержали российскую армию

Общество 03.04.2022 09:07
03.04.2022 09:07
Автопробег в поддержку Вооруженных сил России прошел в Красноармейском районе Волгограда.
- В пробеге приняли участие неравнодушные жители района, общественники, депутаты. Все мы - один народ, который полностью поддерживает свою армию и наших солдат. Ребята, мы с вами!, - написал на своей станице ВКонтакте депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов.
Десятки машин с флагами России и символикой Z и V проехали по дорогам Красноармейского района. Водители встречных машин присоединялись к акции, издавая приветственный гудок.
Конечной точкой пробега стало построение машин в форме буквы Z.
Фото: Андрей Гимбатов, ВКонтакте
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