Общество

Санаторий в природном парке продали волгоградской фирме

Общество 03.04.2022 08:25
03.04.2022 08:25



Зимний профилакторий ООО «ТДМ», расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, продан по цене в 4,5 раза ниже начальной стоимости. Как сообщает ИА «Высота 102» на сообщение о результатах торгов, победителем аукциона признано ООО «ВолгаСпецПроектСтрой» из Волгограда. Согласно открытым данным, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.
На продажу выставлялось имущество в хуторе Тутов, находящееся в долевой собственности, а именно 1/2. В лоте значилось нежилое трехэтажное здание профилактория площадью 314,5 кв. м. и право аренды на земельный участок, совместно с еще одним собственником, площадью 64 916 кв. м. Содержимое лота выставлялось на торги за 2 миллиона, а было продано за 459 777 рублей.
Отметим, что профилакторий находится на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
Раньше имущество принадлежало Галине Соломиной (Крыловой), которая 28 октября 2020 года арбитражным судом Волгоградской области была признана несостоятельной (банкротом).

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
03.04.2022 14:54
Общество 03.04.2022 14:54

0
Далее
Общество
03.04.2022 12:49
Общество 03.04.2022 12:49

0
Далее
Общество
03.04.2022 10:35
Общество 03.04.2022 10:35

0
Далее
Общество
03.04.2022 09:07
Общество 03.04.2022 09:07

0
Далее
Общество
02.04.2022 19:53
Общество 02.04.2022 19:53

0
Далее
Общество
02.04.2022 18:35
Общество 02.04.2022 18:35

0
Далее
Общество
02.04.2022 17:52
Общество 02.04.2022 17:52

0
Далее
Общество
02.04.2022 16:39
Общество 02.04.2022 16:39

0
Далее
Общество
02.04.2022 14:51
Общество 02.04.2022 14:51

0
Далее
Общество
02.04.2022 13:47
Общество 02.04.2022 13:47

0
Далее
Общество
02.04.2022 13:30
Общество 02.04.2022 13:30

0
Далее
Общество
02.04.2022 12:06
Общество 02.04.2022 12:06

0
Далее
Общество
02.04.2022 11:40
Общество 02.04.2022 11:40

0
Далее
Общество
02.04.2022 08:34
Общество 02.04.2022 08:34

0
Далее
Общество
02.04.2022 08:03
Общество 02.04.2022 08:03

0
Далее

Лента новостей

14:54
Реставратора Родины-матери в Волгограде взяли под наблюдениеСмотреть фотографии
13:52
Штормовой ветер с грозами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:49
Мэр Волгограда оценил дорожный ремонт на улице КачинцевСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области замедлился темп снижения заболеваемости COVIDСмотреть фотографии
11:42
Мотогонщики с Сахалина впервые участвовали в «Битве на Волге» в ВолжскомСмотреть фотографии
11:19
Волгоградские врачи спасли 7-летнего ребенка с редким осложнением после вирусаСмотреть фотографии
10:45
Иномарка сбила двух человек на территории дачного массива в ВолжскомСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области временно отключат ТВ-каналыСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области мстительная дама порезала колеса на машине соседкиСмотреть фотографии
09:29
Заброшенный Дом печати в Волгограде сняли с торговСмотреть фотографии
09:07
Под буковой Z: в Волгограде автомобилисты поддержали российскую армиюСмотреть фотографии
08:25
Санаторий в природном парке продали волгоградской фирмеСмотреть фотографии
20:25
Пассажиров скоростного трамвая в Волгограде эвакуировали из-за забытой сумкиСмотреть фотографии
19:53
15-летнего кадета из Урюпинска наградили за спасение ребенкаСмотреть фотографии
19:11
«Приятное жилье можно сделать без брендов»: волгоградский дизайнер о будущем отрасли, эстетическом ДНК и арт-терапииСмотреть фотографии
18:35
В Волгоград привезли первый троллейбус на автономном ходуСмотреть фотографии
18:11
На Волгоградскую область надвигаются сильный ветер и грозыСмотреть фотографии
17:52
Камышин стал одним из самых благоустроенных городов Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
Волгоградский облздрав завел чаты в Telegram для вопросов и жалоб горожанСмотреть фотографии
17:14
Волгоградский "Ротор" позорно проиграл "Велесу" - 0:3Смотреть фотографии
16:39
8 лет вместе: смотрим на губернатора Бочарова в полях, в танке и чрезвычайных ситуацияхСмотреть фотографии
14:51
Волгоградские коммунальщики заменят старые трубы под дорогами перед их ремонтомСмотреть фотографии
13:47
Росздравнадзор потребовал от аптек Волгограда здоровых цен и соблюдения правилСмотреть фотографии
13:30
Десятки волгоградских семей посадили в ЦПКиО фамильные деревьяСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область перешла в оранжевую зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:06
Волгоградский бизнес присоединился к флешмобу «Мы работаем!»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:40
На севере Волгоградской области стартовал сезон охоты на уток и гусейСмотреть фотографии
11:28
В промышленность Волгоградской области за год вложили 65,5 млрд рублейСмотреть фотографии
11:01
Пятнистые и благородные олени расплодились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцы начали массово искать подработкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 