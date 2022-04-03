Санаторий в природном парке продали волгоградской фирме









Зимний профилакторий ООО «ТДМ», расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, продан по цене в 4,5 раза ниже начальной стоимости. Как сообщает ИА «Высота 102» на сообщение о результатах торгов, победителем аукциона признано ООО «ВолгаСпецПроектСтрой» из Волгограда. Согласно открытым данным, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.

На продажу выставлялось имущество в хуторе Тутов, находящееся в долевой собственности, а именно 1/2. В лоте значилось нежилое трехэтажное здание профилактория площадью 314,5 кв. м. и право аренды на земельный участок, совместно с еще одним собственником, площадью 64 916 кв. м. Содержимое лота выставлялось на торги за 2 миллиона, а было продано за 459 777 рублей.

Отметим, что профилакторий находится на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Раньше имущество принадлежало Галине Соломиной (Крыловой), которая 28 октября 2020 года арбитражным судом Волгоградской области была признана несостоятельной (банкротом).



