Санаторий в природном парке продали волгоградской фирме

Общество 03.04.2022 08:25
03.04.2022 08:25
Зимний профилакторий ООО «ТДМ», расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, продан по цене в 4,5 раза ниже начальной стоимости. Как сообщает ИА «Высота 102» на сообщение о результатах торгов, победителем аукциона признано ООО «ВолгаСпецПроектСтрой» из Волгограда. Согласно открытым данным, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.
На продажу выставлялось имущество в хуторе Тутов, находящееся в долевой собственности, а именно 1/2. В лоте значилось нежилое трехэтажное здание профилактория площадью 314,5 кв. м. и право аренды на земельный участок, совместно с еще одним собственником, площадью 64 916 кв. м. Содержимое лота выставлялось на торги за 2 миллиона, а было продано за 459 777 рублей.
Отметим, что профилакторий находится на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
Раньше имущество принадлежало Галине Соломиной (Крыловой), которая 28 октября 2020 года арбитражным судом Волгоградской области была признана несостоятельной (банкротом).
Реклама
Реставратора Родины-матери в Волгограде взяли под наблюдение03.04.2022 14:54
Общество 03.04.2022 14:54
Мэр Волгограда оценил дорожный ремонт на улице Качинцев03.04.2022 12:49
Общество 03.04.2022 12:49
В Волгоградской области временно отключат ТВ-каналы03.04.2022 10:35
Общество 03.04.2022 10:35
Под буковой Z: в Волгограде автомобилисты поддержали российскую армию03.04.2022 09:07
Общество 03.04.2022 09:07
15-летнего кадета из Урюпинска наградили за спасение ребенка02.04.2022 19:53
Общество 02.04.2022 19:53
В Волгоград привезли первый троллейбус на автономном ходу02.04.2022 18:35
Общество 02.04.2022 18:35
Камышин стал одним из самых благоустроенных городов Волгоградской области02.04.2022 17:52
Общество 02.04.2022 17:52
8 лет вместе: смотрим на губернатора Бочарова в полях, в танке и чрезвычайных ситуациях02.04.2022 16:39
Общество 02.04.2022 16:39
Волгоградские коммунальщики заменят старые трубы под дорогами перед их ремонтом02.04.2022 14:51
Общество 02.04.2022 14:51
Росздравнадзор потребовал от аптек Волгограда здоровых цен и соблюдения правил02.04.2022 13:47
Общество 02.04.2022 13:47
Десятки волгоградских семей посадили в ЦПКиО фамильные деревья02.04.2022 13:30
Общество 02.04.2022 13:30
Волгоградский бизнес присоединился к флешмобу «Мы работаем!»02.04.2022 12:06
Общество 02.04.2022 12:06
На севере Волгоградской области стартовал сезон охоты на уток и гусей02.04.2022 11:40
Общество 02.04.2022 11:40
В Волгограде УК заплатит штраф за потерянный из управления аварийный дом02.04.2022 08:34
Общество 02.04.2022 08:34
Сорванную ураганом крышу дома в поселке под Волгоградом вернули на место02.04.2022 08:03
Общество 02.04.2022 08:03
Реклама