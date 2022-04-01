Общество

Коллекцию сахарных пакетиков в Волгограде оценили в космическую сумму

Общество 01.04.2022 18:41
01.04.2022 18:41



470 тысяч рублей хотят выручить двое жителей Волгограда за коллекцию сахарных пакетиков, которую, как они утверждают, собирали аж 15 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», такое предложение появилось сегодня на сайте бесплатных объявлений. Продавцы не стали ничего рассказывать о своей коллекции, ограничившись лишь фотографиями. В строке, где описывается состояние товара, отмечено, б/у, что означает «бывшее в употреблении».


Отметим, что ранее на сайте объявлений встречались не менее фантастические предложения. Так, продавец из Дзержинского района еще 20 марта пытался обменять один сахарный пакетик на «однушку» или миллион рублей. В данном случае, возможно, волгоградец просто решил пошутить над горожанами, жадно скупающими сахар. 

Фото: скриншот с сайта объявлений

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
01.04.2022 19:38
Общество 01.04.2022 19:38

0
Далее
Общество
01.04.2022 18:37
Общество 01.04.2022 18:37

0
Далее
Общество
01.04.2022 16:34
Общество 01.04.2022 16:34

0
Далее
Общество
01.04.2022 16:32
Общество 01.04.2022 16:32

0
Далее
Общество
01.04.2022 16:15
Общество 01.04.2022 16:15

0
Далее
Общество
01.04.2022 15:49
Общество 01.04.2022 15:49

0
Далее
Общество
01.04.2022 15:49
Общество 01.04.2022 15:49

0
Далее
Общество
01.04.2022 13:47
Общество 01.04.2022 13:47

0
Далее
Общество
01.04.2022 13:12
Общество 01.04.2022 13:12

0
Далее
Общество
01.04.2022 12:48
Общество 01.04.2022 12:48

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:53
Общество 01.04.2022 11:53

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:13
Общество 01.04.2022 11:13

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:45
Общество 01.04.2022 10:45

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:24
Общество 01.04.2022 10:24

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:04
Общество 01.04.2022 10:04

0
Далее

Лента новостей

20:37
В гараже под Волгоградом мужчина умер на сиденье автомобиляСмотреть фотографии
19:38
«Мечтаем спокойно жить в чистоте»: бездомные псы и крысы объявили террор жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
19:24
В Волжском на врача-психиатра напал с ножом 24-летний призывникСмотреть фотографии
18:41
Коллекцию сахарных пакетиков в Волгограде оценили в космическую суммуСмотреть фотографии
18:37
Родители согласны: школьников Волгограда с сентября начнут учить выживанию в современном мире Смотреть фотографии
17:28
В Волгограде родители нашли мертвым годовалого мальчикаСмотреть фотографии
16:34
Арбитражный суд начал дело о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс»Смотреть фотографии
16:32
Гидрометцентр спрогнозировал новый шторм в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Бизнесмену из Саратова сорвали грабительскую сделку с волгоградским фермеромСмотреть фотографии
15:49
Отвечающий за воспитание студентов проректор ВолГУ покинул свой постСмотреть фотографии
15:49
«Меняем ценники каждый день»: в Волгограде взлетели цены на отделочные и стройматериалыСмотреть фотографии
14:16
Депутат ГД Олег Савченко: Укрепление рубля – путь к независимости российской экономикиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после угрозСмотреть фотографии
13:23
Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройстваСмотреть фотографии
13:11
Пособников сирийских исламистов задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиковСмотреть фотографии
12:12
На все 4 минуты: в Волгограде раскрыли дерзкое ограбление элитного салона «Клеопатра»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:54
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области за сутки вновь пополнились ковидные госпиталиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде эвакуируют аэропортСмотреть фотографии
11:13
Изрезанный ножом таксист под Волгоградом смог сбежать от убийцы и попросить о помощиСмотреть фотографии
11:13
В волгоградских многоэтажках с начала года заменили 300 лифтовСмотреть фотографии
11:01
«Наркодачники» в Волгоградской области выращивали коноплю в теплицеСмотреть фотографии
10:45
Борщевой набор ударил по кошельку волгоградцевСмотреть фотографии
10:44
Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентамиСмотреть фотографии
10:42
На трассе Р-22 под Волгоградом Hyundai Elantra после ДТП повис на отбойникеСмотреть фотографии
10:24
УФАС разблокировало закупку крупной партии инсулина для волгоградцевСмотреть фотографии
10:20
Отчим угрожал отрубить голову школьнице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
«Вся надежда на огороды»: волгоградцы требуют немедленно запустить дачные автобусыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 