Общество 01.04.2022 18:41
01.04.2022 18:41
470 тысяч рублей хотят выручить двое жителей Волгограда за коллекцию сахарных пакетиков, которую, как они утверждают, собирали аж 15 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», такое предложение появилось сегодня на сайте бесплатных объявлений. Продавцы не стали ничего рассказывать о своей коллекции, ограничившись лишь фотографиями. В строке, где описывается состояние товара, отмечено, б/у, что означает «бывшее в употреблении».
Отметим, что ранее на сайте объявлений встречались не менее фантастические предложения. Так, продавец из Дзержинского района еще 20 марта пытался обменять один сахарный пакетик на «однушку» или миллион рублей. В данном случае, возможно, волгоградец просто решил пошутить над горожанами, жадно скупающими сахар.
Фото: скриншот с сайта объявлений
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