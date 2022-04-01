







Прокуратура добилась расторжения договора о незаконной передаче в аренду жителем Саратова 78 га земли фермеру из Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Еланский районный суд по иску надзорного ведомства расторг договор и вернул стороны в первоначальное положение.

Нарушения выявили прокуроры в ходе проверки. Установлено, что 12 августа 2021 года житель Саратова стал победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения площадью 78 га на территории Тростянского сельского поселения Еланского района. С ним был заключен договор аренды на 5 лет. По условиям договора, житель Саратова должен был платить за участок 195 тысяч рублей в год с условием использования земли по целевому назначению. Однако через месяц арендатор заключил с фермером из Еланского района договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды, установив оплату в сумме 600 тысяч рублей в год.

- Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса РФ победитель торгов не вправе уступать права по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, - пояснила Черединина.

Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



