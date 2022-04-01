Отвечающий за воспитание студентов проректор ВолГУ покинул свой пост

01.04.2022 15:49
Николай Борытко, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Волгоградского государственного университета, покинул свой пост. Как пояснили ИА «Высота 102» в ВолГУ, Николай Михайлович оставил должность проректора по состоянию здоровья, но он является профессором, доктором педагогических наук и продолжает преподавать, занимается развитием педагогического образования в классическом вузе.
Николай Борытко отвечал в вузе за воспитание молодежи. Весной прошлого года в ВолГУ под его руководством прошла конференция «Неделя профилактики экстремизма», где обсуждались психологические аспекты поведения молодых людей в кризисных ситуациях и видах ответственности за правонарушения, связанные с участием в несанкционированных митингах.
Фото сайта Волгоградского государственного университета.
Реклама
Арбитражный суд начал дело о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс»01.04.2022 16:34
Общество 01.04.2022 16:34
Гидрометцентр спрогнозировал новый шторм в Волгоградской области01.04.2022 16:32
Общество 01.04.2022 16:32
Бизнесмену из Саратова сорвали грабительскую сделку с волгоградским фермером01.04.2022 16:15
Общество 01.04.2022 16:15
«Меняем ценники каждый день»: в Волгограде взлетели цены на отделочные и стройматериалы01.04.2022 15:49
Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после угроз01.04.2022 13:47
Общество 01.04.2022 13:47
Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройства01.04.2022 13:12
Общество 01.04.2022 13:12
Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиков01.04.2022 12:48
Общество 01.04.2022 12:48
В Волгоградской области за сутки вновь пополнились ковидные госпитали01.04.2022 11:53
Общество 01.04.2022 11:53
В волгоградских многоэтажках с начала года заменили 300 лифтов01.04.2022 11:13
Общество 01.04.2022 11:13
Борщевой набор ударил по кошельку волгоградцев01.04.2022 10:45
Общество 01.04.2022 10:45
УФАС разблокировало закупку крупной партии инсулина для волгоградцев01.04.2022 10:24
Общество 01.04.2022 10:24
«Вся надежда на огороды»: волгоградцы требуют немедленно запустить дачные автобусы01.04.2022 10:04
Общество 01.04.2022 10:04
Волгоградскую молодежь пустят на концерты «Би-2» и «Сплин» по «Пушкинской карте»01.04.2022 09:57
Общество 01.04.2022 09:57
В поселке и двух районах Волгограда 1 апреля отключат электричество01.04.2022 07:59
Общество 01.04.2022 07:59
Череп, мышцы и шерсть мамонта Ледникового периода выставили в музее Волгограда31.03.2022 20:23
Общество 31.03.2022 20:23
Реклама