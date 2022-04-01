Отвечающий за воспитание студентов проректор ВолГУ покинул свой пост





Николай Борытко, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Волгоградского государственного университета, покинул свой пост. Как пояснили ИА «Высота 102» в ВолГУ, Николай Михайлович оставил должность проректора по состоянию здоровья, но он является профессором, доктором педагогических наук и продолжает преподавать, занимается развитием педагогического образования в классическом вузе.

Николай Борытко отвечал в вузе за воспитание молодежи. Весной прошлого года в ВолГУ под его руководством прошла конференция «Неделя профилактики экстремизма», где обсуждались психологические аспекты поведения молодых людей в кризисных ситуациях и видах ответственности за правонарушения, связанные с участием в несанкционированных митингах.

Фото сайта Волгоградского государственного университета.