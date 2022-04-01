Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройства



Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» запустил конкурс на лучший эскизный проект-концепцию благоустройства зеленой зоны на территории предприятия. Участник, который создаст лучший вариант, получит 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Заявки принимаются с 1 апреля по 1 мая от всех желающих, занимающихся проектированием в области ландшафтного дизайна и благоустройства городской среды. Заявку в формате Microsoft Office Word нужно отправить на электронный адрес o_gorelov@vmkko.ru с пометкой «конкурс – зеленые зоны».

Каждому участнику предоставят графический материал, а также проведут по местам размещения прибрежной зеленой зоны. На основе этого конкурсанты должны создать эскизный проект – совокупность графического материала, разработанного с учетом использования современных тенденций и материалов в области благоустройства территорий. В нем должен отражаться: генеральный план в М 1:500; план благоустройства в М 1:200; перспективные виды и другие изображения чертежи и детали, характеризующие концепцию.

Эскизный проект может быть выполнен в виде: макета; рисунки в технике «графика» на планшете 1 м х 1 м или 1м х 2 м; чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, масштаба на усмотрение участника конкурса; фотоизображений, выполненных в графических компьютерных программах.

Работа представляется с пояснительной запиской, в которой указываются:

- автор;

- идея (мысль, в основе которой автор реализует свой замысел);

- технические параметры;

- конструктивные решения;

- используемый материал;

- сведения о стоимости использованных материалов и технологий;

- иная информация по желанию участника конкурса.

Подача конкурсных работ осуществляется до 15 мая.

Цель конкурса – разработка эскизного проекта-концепции благоустройства зеленой зоны на территории предприятия: создание автотранспортной и пешеходной зоны с наличием большого объема озеленения, предпочтительнее хвойными породами и зелеными насаждениями, наличием освещенных тротуаров. Необходимо также подчеркнуть особенности и скрыть недостатки каждой зеленой зоны и учесть существующие пути движения, предусмотреть при возможности парковочные места вблизи с границами зеленых зон.

Заседание комиссии состоится 20 мая. Эскизные проекты оцениваются по следующим критериям:

- наибольшее соответствие окружающей архитектурно-градостроительной среде;

- наибольшее соответствие поставленным целям;

- наиболее высокое художественное исполнение, профессионализм;

- наилучшее сочетание элементов малых архитектурных форм;

- наименьшая ориентировочная стоимость создания проекта;

- пригодность к реализации; уникальность и новизна архитектурных, дизайнерских решений.

По каждому критерию оценки членами комиссии присваиваются баллы от 1 до 5. Лучшими признаются проекты, получившие наибольше количество баллов. При прочих равных условиях наибольшее количество баллов присваивается проекту, получившему большее количество баллов по критерию оценки «наибольшее соответствие поставленным целям».