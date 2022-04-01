Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройства

Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» запустил конкурс на лучший эскизный проект-концепцию благоустройства зеленой зоны на территории предприятия. Участник, который создаст лучший вариант, получит 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.
Заявки принимаются с 1 апреля по 1 мая от всех желающих, занимающихся проектированием в области ландшафтного дизайна и благоустройства городской среды. Заявку в формате Microsoft Office Word нужно отправить на электронный адрес o_gorelov@vmkko.ru с пометкой «конкурс – зеленые зоны».
Каждому участнику предоставят графический материал, а также проведут по местам размещения прибрежной зеленой зоны. На основе этого конкурсанты должны создать эскизный проект – совокупность графического материала, разработанного с учетом использования современных тенденций и материалов в области благоустройства территорий. В нем должен отражаться: генеральный план в М 1:500; план благоустройства в М 1:200; перспективные виды и другие изображения чертежи и детали, характеризующие концепцию.
Эскизный проект может быть выполнен в виде: макета; рисунки в технике «графика» на планшете 1 м х 1 м или 1м х 2 м; чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, масштаба на усмотрение участника конкурса; фотоизображений, выполненных в графических компьютерных программах.
Работа представляется с пояснительной запиской, в которой указываются:
Подача конкурсных работ осуществляется до 15 мая.
Цель конкурса – разработка эскизного проекта-концепции благоустройства зеленой зоны на территории предприятия: создание автотранспортной и пешеходной зоны с наличием большого объема озеленения, предпочтительнее хвойными породами и зелеными насаждениями, наличием освещенных тротуаров. Необходимо также подчеркнуть особенности и скрыть недостатки каждой зеленой зоны и учесть существующие пути движения, предусмотреть при возможности парковочные места вблизи с границами зеленых зон.
Заседание комиссии состоится 20 мая. Эскизные проекты оцениваются по следующим критериям:
По каждому критерию оценки членами комиссии присваиваются баллы от 1 до 5. Лучшими признаются проекты, получившие наибольше количество баллов. При прочих равных условиях наибольшее количество баллов присваивается проекту, получившему большее количество баллов по критерию оценки «наибольшее соответствие поставленным целям».
Комиссия определит победителя, который получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Дата и место оглашения результатов и проведения церемонии награждения будет объявлена участникам конкурса дополнительно.