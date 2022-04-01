Общество

Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройства

Общество 01.04.2022 13:12 Новости компаний
01.04.2022 13:12 Новости компаний


Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» запустил конкурс на лучший эскизный проект-концепцию благоустройства зеленой зоны на территории предприятия. Участник, который создаст лучший вариант, получит 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Заявки принимаются с 1 апреля по 1 мая от всех желающих, занимающихся проектированием в области ландшафтного дизайна и благоустройства городской среды. Заявку в формате Microsoft Office Word нужно отправить на электронный адрес o_gorelov@vmkko.ru с пометкой «конкурс – зеленые зоны».

Каждому участнику предоставят графический материал, а также проведут по местам размещения прибрежной зеленой зоны. На основе этого конкурсанты должны создать эскизный проект – совокупность графического материала, разработанного с учетом использования современных тенденций и материалов в области благоустройства территорий. В нем должен отражаться: генеральный план в М 1:500; план благоустройства в М 1:200; перспективные виды и другие изображения чертежи и детали, характеризующие концепцию.

Эскизный проект может быть выполнен в виде: макета; рисунки в технике «графика» на планшете 1 м х 1 м или 1м х 2 м; чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, масштаба на усмотрение участника конкурса; фотоизображений, выполненных в графических компьютерных программах.

Работа представляется с пояснительной запиской, в которой указываются:

- автор;
- идея (мысль, в основе которой автор реализует свой замысел);
- технические параметры;
- конструктивные решения;
- используемый материал;
- сведения о стоимости использованных материалов и технологий;
- иная информация по желанию участника конкурса.

Подача конкурсных работ осуществляется до 15 мая.

Цель конкурса – разработка эскизного проекта-концепции благоустройства зеленой зоны на территории предприятия: создание автотранспортной и пешеходной зоны с наличием большого объема озеленения, предпочтительнее хвойными породами и зелеными насаждениями, наличием освещенных тротуаров. Необходимо также подчеркнуть особенности и скрыть недостатки каждой зеленой зоны и учесть существующие пути движения, предусмотреть при возможности парковочные места вблизи с границами зеленых зон.

Заседание комиссии состоится 20 мая. Эскизные проекты оцениваются по следующим критериям:

- наибольшее соответствие окружающей архитектурно-градостроительной среде;
- наибольшее соответствие поставленным целям;
- наиболее высокое художественное исполнение, профессионализм;
- наилучшее сочетание элементов малых архитектурных форм;
- наименьшая ориентировочная стоимость создания проекта;
- пригодность к реализации; уникальность и новизна архитектурных, дизайнерских решений.

По каждому критерию оценки членами комиссии присваиваются баллы от 1 до 5. Лучшими признаются проекты, получившие наибольше количество баллов. При прочих равных условиях наибольшее количество баллов присваивается проекту, получившему большее количество баллов по критерию оценки «наибольшее соответствие поставленным целям».

Комиссия определит победителя, который получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Дата и место оглашения результатов и проведения церемонии награждения будет объявлена участникам конкурса дополнительно.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
01.04.2022 13:47
Общество 01.04.2022 13:47

0
Далее
Общество
01.04.2022 12:48
Общество 01.04.2022 12:48

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:53
Общество 01.04.2022 11:53

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:13
Общество 01.04.2022 11:13

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:45
Общество 01.04.2022 10:45

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:24
Общество 01.04.2022 10:24

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:04
Общество 01.04.2022 10:04

0
Далее
Общество
01.04.2022 09:57
Общество 01.04.2022 09:57

0
Далее
Общество
01.04.2022 07:59
Общество 01.04.2022 07:59

0
Далее
Общество
31.03.2022 20:23
Общество 31.03.2022 20:23

0
Далее
Общество
31.03.2022 20:16
Общество 31.03.2022 20:16

0
Далее
Общество
31.03.2022 19:54
Общество 31.03.2022 19:54

0
Далее
Общество
31.03.2022 19:05
Общество 31.03.2022 19:05

0
Далее
Общество
31.03.2022 18:34
Общество 31.03.2022 18:34

0
Далее
Общество
31.03.2022 17:38
Общество 31.03.2022 17:38

0
Далее

Лента новостей

14:16
Депутат ГД Олег Савченко: Укрепление рубля – путь к независимости российской экономикиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после угрозСмотреть фотографии
13:23
Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройстваСмотреть фотографии
13:11
Пособников сирийских исламистов задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиковСмотреть фотографии
12:12
Участники дерзкого ограбления ювелирного салона «Клеопатра» в Волгограде идут под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области за сутки вновь пополнились ковидные госпиталиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде эвакуируют аэропортСмотреть фотографии
11:13
Изрезанный ножом таксист под Волгоградом смог сбежать от убийцы и попросить о помощиСмотреть фотографии
11:13
В волгоградских многоэтажках с начала года заменили 300 лифтовСмотреть фотографии
11:01
«Наркодачники» в Волгоградской области выращивали коноплю в теплицеСмотреть фотографии
10:45
Борщевой набор ударил по кошельку волгоградцевСмотреть фотографии
10:44
Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентамиСмотреть фотографии
10:42
На трассе Р-22 под Волгоградом Hyundai Elantra после ДТП повис на отбойникеСмотреть фотографии
10:24
УФАС разблокировало закупку крупной партии инсулина для волгоградцевСмотреть фотографии
10:20
Отчим угрожал отрубить голову школьнице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
«Вся надежда на огороды»: волгоградцы требуют немедленно запустить дачные автобусыСмотреть фотографии
09:59
В сгоревших камышах на юге Волгограда нашли обгоревший труп человекаСмотреть фотографии
09:57
Волгоградскую молодежь пустят на концерты «Би-2» и «Сплин» по «Пушкинской карте»Смотреть фотографии
09:23
Двоим волгоградцам за разбой в магазине грозит до 10 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Подержанные автомобили подорожали почти на 17% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Россстат сообщил о росте зарплаты в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
07:59
В поселке и двух районах Волгограда 1 апреля отключат электричествоСмотреть фотографии
21:16
Безветренная ночь и жаркий полдень: прогноз погоды в Волгограде на 1 апреляСмотреть фотографии
20:37
В Волгограде нашли объяснение космическим ценам на капустуСмотреть фотографии
20:23
Череп, мышцы и шерсть мамонта Ледникового периода выставили в музее ВолгоградаСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде запустили чат-бот для слежки за ценами в магазинах: как он работаетСмотреть фотографии
19:54
На «БИС»: долгами волгоградцев за капремонт займется фирма из ПермиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 