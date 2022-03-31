Аттракцион «Тарзания» в Горсаду Волгограда продают за 4,8 млн рублей

Общество 31.03.2022 18:34
31.03.2022 18:34
Известный в Волгограде веревочный парк в Комсомольском саду выставили на продажу. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений три дня назад.
В описании указано, что в объект входят три маршрута разной сложности, домик на дереве для проведения праздников, трасса для игр, снаряжение для эксплуатации, кассовый домик и др.
Фото: скриншот с сайта объявлений
Продавец отмечает, что вся документация на веревочный парк в полном порядке, есть действующий договор и все необходимое для работы. Причиной продажи называется переезд и смена деятельности владельца.
Отметим, что веревочный парк «Тарзания» работает в Волгограде больше 5 лет. В прошлом году это место отдыха наряду с другими аттракционами проверяла прокуратура региона. По всем выявленным нарушениям были вынесены представления для их устранения.
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