Аттракцион «Тарзания» в Горсаду Волгограда продают за 4,8 млн рублей









Известный в Волгограде веревочный парк в Комсомольском саду выставили на продажу. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений три дня назад.

В описании указано, что в объект входят три маршрута разной сложности, домик на дереве для проведения праздников, трасса для игр, снаряжение для эксплуатации, кассовый домик и др.









Фото: скриншот с сайта объявлений

Продавец отмечает, что вся документация на веревочный парк в полном порядке, есть действующий договор и все необходимое для работы. Причиной продажи называется переезд и смена деятельности владельца.

Отметим, что веревочный парк «Тарзания» работает в Волгограде больше 5 лет. В прошлом году это место отдыха наряду с другими аттракционами проверяла прокуратура региона. По всем выявленным нарушениям были вынесены представления для их устранения.



