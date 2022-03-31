Счастливым финалом обернулась история пропажи собаки, сбежавшей из квартиры в Дзержинском районе Волгограда. Целая и невредимая, ухоженная дворняжка вернулась в руки хозяйки благодаря неравнодушным горожанам и отзывчивым полицейским-кинологам.
Минувшим утром обеспокоенные волгоградцы позвонили в полицию с сообщением о том, что на одной из улиц в Дзержинском районе посередине дороги сидит одинокий пес с ошейником. Из дежурной части информацию о «потеряшке» передали в Центр кинологической службы УМВД России по городу Волгограду, рассказали в пресс-службе ведомства.
Старший прапорщик Александр Фролов и прапорщик полиции Игорь Агейгельдиев приехали на указанный адрес – несчастная, встревоженная собака всё еще сидела месте. Кинологи осмотрели питомца, который выглядел ухоженным и явно имеющим хозяина, и нашли на жетоне ошейника номер мобильного телефона. Полицейские позвонили по нему: на другом конце трубку взяла расстроенная женщина, которая рассказала об исчезновении домашнего любимца. Оказалось, что утром он проскользнул в открытую дверь квартиры, выбежал из подъезда и пропал. Когда домочадцы заметили, что собаки нет дома, хозяйка отправилась на самостоятельные поиски.
Кинологи уточнили адрес, по которому живет женщина, и приехали туда с «потеряшкой». Собаку передали в руки родственникам владелицы, которые искренне поблагодарили стражей порядка за оказанную помощь.
Фото: пресс-служба УМВД России по Волгограду.