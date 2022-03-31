Скончалась преподаватель ВолгГМУ Алла Благодарева





В Волгограде сегодня, 31 марта, стало известно об уходе из жизни преподавателя Волгоградского государственного медицинского университета Аллы Благодаревой. Как сообщили ИА "Высота 102" в вузе, прощание состоится в ближайшую субботу.





— Алла Илларионовна проработала в вузе более 50 лет, сообщают коллеги преподавателя с кафедры истории и культурологии ВолгГМУ. — Она была ответственным, любящим свою профессию преподавателем. Память о ней сохранится в наших сердцах.