Общество

Волгоградки перестали рожать в роддоме №1 в Тракторозаводском районе

Общество 30.03.2022 17:19
30.03.2022 17:19


Волгоградские власти 30 марта объяснили причину закрытия родильного дома №1. Как пояснили ИА "Высота 102" в профильном комитете, здание, где больше 70 лет рожали жительницы областного центра, сегодня попросту не отвечает современным стандартам. 

— Родильный дом № 1, расположенный в здании 1948 года постройки, в настоящее время не отвечает современным требованиям для качественного оказания медицинской помощи матери и ребенку, — заявляют в облаздраве. — Последние годы большинство женщин получали направления в перинатальные центры или роддома при многопрофильных стационарах. В итоге принято решение о приостановке приема пациенток в родильный дом №1 и перенаправлении беременных женщин в лечебные учреждения более высокого уровня оказания медпомощи. Отметим, что в 2020 и 2021 году родильный дом принимал пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. 

Сообщается, что за последние несколько лет число госпитализаций и родов в роддоме №1 сократилось практически втрое. На это оказал влияние ряд факторов. Во-первых, здание роддома находится вдали от крупных стационаров, во-вторых, оно давно материально устарело. В 2020 и 2021 году здесь принимали роды у больных ковидом пациенток. 

На вопрос, где теперь рожать жительницам Тракторозаводского района, чиновники заявляют о том, что согласно разработанным маршрутам, беременных женщин готовы принимать в роддоме № 2, а также в роддомах больницы №7 в Волгограде и больницы №3 в Волжском. Окажут необходимую помощь беременным и в перинатальных центрах, оборудованных передовой медицинской техникой.

Получить консультационную помощь беременные и только планирующие рождение детей женщины могут в больнице №5. Здесь в распоряжении волгоградок 9 врачебных участков. Гинекологическое отделение вошло и в состав  клинической больницы №4. Все организационные мероприятия завершены в 2021 году.

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