В Волгограде возобновлено движение трамваев и троллейбусов

МУП «Метроэлектротранс» восстанавливает движение трамваев и троллейбусов, нарушенное из-за аварии на стороннем энергообъекте, произошедшей около 17.00 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Ранее городской электротранспорт временно курсировал в измененных границах из-за отсутствия напряжения на участке контактной сети в районе стадиона «Волгоград Арена».
Движение скоростных трамваев и троллейбусов было нарушено на протяжении часа. Муниципальное транспортное предприятие проводило переключение на резервную систему электроснабжения.