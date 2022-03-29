В спецоперации погиб 27-летний танкист из Волгоградской области

Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 29 марта, в ходе проведения спецоперации на Украине погиб 27-летний уроженец поселка Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области Александр Епифанов. О точной дате смерти контрактника не сообщается.

Александр Епифанов был механиком-водителем танка. Похороны военнослужащего запланированы на 30 марта. Церемония пройдет на кладбище станицы Нижний Чир.

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