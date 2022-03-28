Собирался жениться: в Волгоградской области похоронят погибшего на Украине артиллериста





Скорбная весть пришла в поселок Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, уроженец поселка 32-летний Андрей Ильченко погиб на Украине.

- Андрей хотел жениться, но не успел, - рассказали его земляки. – У него остались мама и брат.

Андрей Ильченко в звании старшего лейтенанта служил в артиллерийских войсках и принимал участие в спецоперации на Украине.

Похороны старшего лейтенанта пройдут на его родине 30 марта.



