Общество 29.03.2022 14:24
29.03.2022 14:24
Железнодорожный переезд в Городищенском районе Волгоградской области будет временно закрыт в связи с ремонтными работами. Как сообщили в Приволжской железной дороге, движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 4 км перегона Древний Вал - Орловка (пересечение с автодорогой вблизи поселка Аэропорт Волгоградской области) закроется 1 апреля в 2:00 до 12:00 2 апреля.
Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Р-22 «Каспий».
Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото: Приволжской железной дороги
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