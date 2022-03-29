Бывший вице-президент «Ротора» Рохус Шох переезжает в Казахстан





Бывший вице-президент волгоградского футбольного клуба «Ротор», советник президента и член исполкома Российского футбольного союза Рохус Шох покидает Россию и переезжает жить на свою родину в Казахстан. Он возглавит Профессиональную футбольную лигу Казахстана, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу РФС.





— Помимо исполкома, Рохус Рохусович также покинет пост председателя комитета массового футбола РФС, президента Межрегиональной ассоциации общественных объединений Союз федераций футбола «Центр» и сложит полномочия советника президента РФ, - пояснили на официальном сайте РФС.





Ресурс также цитирует прощальную речь Шоха.





— Это был действительно сложный выбор, который дался мне нелегко. Хочу поблагодарить своих коллег, с которыми на протяжении долгих лет работал в Российском футбольном союзе и МРО «Центр», и отдельно — руководство РФС, которое с пониманием и поддержкой отнеслось к моему решению принять участие в выборах президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана, — сказал Шох. — Впереди — новый большой вызов. Одной из своих задач на посту президента ПФЛК я, безусловно, вижу укрепление и комплексное развитие отношений между двумя дружественными футбольными сообществами — российским и казахстанским. Страны тесно взаимодействуют между собой во многих сферах, и футбол здесь не исключение: связь между союзами двух стран всегда была очень крепкой. Надеюсь, что мое избрание придаст этим отношениям новый импульс, и уже в ближайшем будущем мы сможем реализовать не один совместный проект.





Рохус Шох в 1991 году переехал в Волгоград, где вошел в тренерский штаб местного «Ротора». В футбольном клубе он суммарно проработал почти 20 лет. За время его работы в 1991 году «Ротор» стал последним победителем первенства Первой лиги СССР, в 1996 году завоевал бронзовые медали, а в 1993 и 1997 годах — серебряные. В 1995 дошел до финала кубка России, а в 1996 до финала Кубка Интертото УЕФА.





Напомним, в 2012 году Рохус Шох стал вице-президентом волгоградского футбольного клуба «Ротор». В этом же году он был избран председателем региональной Федерации футбола Волгоградской области. В 2014 году Шох начал работать в исполкоме Российского футбольного союза, а в феврале 2015-ого он ушел в отставку со своего поста в «Роторе».