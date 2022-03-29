Под Волгоградом в ДТП погиб водитель и пострадал 16-летний подросток

28 марта примерно в 19.50 в Светлоярском районе Волгоградской области с трассы Волгоград — Астрахань вылетел кроссовер. Погиб водитель, травмировался находившийся в салоне 16-летний подросток-пассажир.

— По предварительной информации, 49-летний водитель за рулем автомашины Nissan X-Trail двигался по федеральной трассе Волгоград — Астрахань со стороны Астрахани в направлении Волгограда, — прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 1013 километре автодороги водитель потерял управление и съехал на обочину с опрокидыванием в кювет.





По уточненным сведениям областного главка МВД, в результате дорожной аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. 16-летнего пассажира госпитализировали.

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.