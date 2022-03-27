В Волгограде пропал ажиотажный спрос на подорожавший сахар





В волгоградских магазинах сегодня уже без особых проблем можно купить сахар. Правда, цена на него подскочила почти в два раза. Если до ажиотажного спроса килограмм сахара стоил немногим более 50 рублей, то теперь – почти 100. За такую цену продается 900-граммовая упаковка сахара в магазинах «Покупочка», по карте приобрести продукт можно чуть дешевле. Еще недавно ставший дефицитом продукт после резкого подорожания особым спросом теперь не пользуется.

На рынках сахар продают за 110 рублей. Ранее в Волгоградстате сообщали, что средняя стоимость сахара в регионе составляет около 73 рублей за килограмм.