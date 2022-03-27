Жители девяти городов в Волгоградской области выберут лучшие проекты благоустройства





30 зон для благоустройства в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Фролово, Калаче-на-Дону, Котово, Котельниково будут вынесены на рейтинговое голосование - набравшие большинство голосов территории включат в адресный перечень и обретут новую жизнь в 2023 году. Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства, как и в прошлом году, проводится в рамках регионального и одноимённого федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

Волгоград вынесет на голосование 7 общественных пространств, Михайловка – 5, Волжский – 4, Камышин, Урюпинск – по 3, Фролово, Калач-на-Дону, Котельниково, Котово – по 2. Сделать свой выбор жители смогут с 15 апреля по 30 мая на общероссийской платформе 34.gorodsreda.ru.