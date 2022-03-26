В Волгограде во мрак погрузились мост, «Родина-мать» и «Волгоград Арена»

Волгоград сегодня, 26 марта, присоединился к всемирной экологической акции «Час Земли». Как сообщает ИА «Высота 102», в городе-герое на 60 минут погрузились во мрак Астраханский мост, соединяющий Ворошиловский и Центральный районы, стадион «Волгоград Арена» и монумент «Родина-мать» на главной высоте России. Фотокорреспондент информагентства запечатлел событие с высоты.









Напомним, что Россия принимает участие в акции, начиная с 2009 года. Ее суть заключается в том, чтобы привлечь внимание землян к экологическим проблемам планеты. Стоит отметить, что это самая массовая всемирная акция, в которой ежегодно принимают участие около 20 млн жителей планеты. И происходит она, несмотря на политические разногласия стран или какие-то иные форс-мажоры. Организует акцию Всемирный фонд дикой природы (WWF).









— В этот час мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас — землян. У нас только одна планета, и она принадлежит всем, — говорят организаторы. — Мы должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие «земляне»: миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации.









Ежегодно в рамках этой акции неравнодушные к будущему планеты волгоградцы на 60 минут перестают пользоваться электричеством: выключают освещение и электроприборы. В Волгограде на протяжении многих лет в назначенный день гаснет подсветка ключевых объектов. Сегодня в акции «Час Земли» в городе на Волге задействовали Астраханский мост, «Родину-мать» на Мамаевом кургане и построенный к ЧМ-2018 стадион «Волгоград Арена».