Новые терминалы появятся в волгоградских троллейбусах в апреле





Первые троллейбусы, оборудованные валидаторами для самостоятельной бесконтактной оплаты проезда, начнут работать в тестовом режиме в конце апреля текущего года. Поставка новых терминалов состоится в ближайшие дни, подрядчику предстоит установить аппараты на подвижном составе, подключить их и провести пусконаладку, сообщили в пресс-службе Волгоградской городской думы.

По данным департамента городского хозяйства администрации Волгограда, автоматизированную систему контроля оплаты проезда полностью внедрят к концу 2022 года. До Нового года весь троллейбусный парк будет оснащен валидаторами для бескондукторной оплаты поездки.

Напомним, в конце января городские власти задумались о необходимости внедрить в общественном транспорте Волгограда новую систему оплаты проезда без участия кондуктора и с минимальным участием водителя. Последний будет продавать билет только за наличные. По наблюдениям чиновников, озвученным 21 января, за первые 20 дней 2022 года процент безналичной оплаты значительно возрос. К решению об установке терминалов власти подтолкнул также дефицит кондукторов.

На минувшей неделе, 15 марта, МУП «Метроэлектротранс» заключило госконтракт на 10 млн рублей с АО «Пи Джи групп» на поставку и установку более 200 терминалов для бескондукторной оплаты проезда. Компания из Москвы с уставным капиталом в 3 млн рублей была выбрана по итогам открытого электронного аукциона.