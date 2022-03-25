В Волгоградской области не будут замораживать тарифы на коммуналку





Вопросы ценообразования и тарифной политики в сегодняшней экономической ситуации обсудили в Волгограде на заседании круглого стола. В его работе приняли участие представители депутатского корпуса региона, руководители профильных комитетов областной администрации, торгово-промышленных палат Волгоградской области и Волжского, сообщили ИА «Высота 102» в облдуме.





Участники встречи подчеркнули, что к сезонным колебаниям цен добавилось повышение стоимости жизненно важных товаров в связи со сложной экономической ситуацией, санкционным давлением, что, в свою очередь, вызвали нездоровый потребительский ажиотаж и в какой-то мере даже дефицит определенной группы товаров.





Напомним, на территории региона с 5 марта начал действовать оперативный штаб по мониторингу потребительских цен и наличию товаров первой необходимости, созданный по поручению губернатора Волгоградской области. В его состав вошли представители всех отраслевых структур и надзорных органов. В ежедневном режиме в регионе проводится мониторинг цен и наличия в торговых сетях жизненно важных товаров – бакалеи, средств гигиены, продуктов питания.





По сведениям областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, на сегодняшний день товарные запасы на продовольственные товары, с учетом текущего спроса и срока их реализации: в розничной торговле варьируются от 3 до свыше 130 дней; оптовой торговле – от 2 до свыше 30 дней. Согласно информации торговых сетей, еще сохраняется повышенный спрос на крупы, сахар, муку, стиральный порошок и средства гигиены. Вместе с тем запасы своевременно восполняются, а случаи спекуляции оперативно пресекаются. Кроме того, еженедельно организованы выездные мониторинги розничных цен на социально значимые товары первой необходимости, бытовой техники, газового оборудования.





Речь на совещании шла и о тарифах. В декабре прошлого года определены тарифные параметры на 2022 год: с 1 января все остается без изменений, никакого роста, отметили участники встречи. Отмечено и уменьшение, касающееся 29 направлений, основными из которых являются регулирование тарифов на коммунальные и энергетические ресурсы. Для Волгоградской области среднее изменение стоимости коммунальных услуг с 1 июля составит 4%. Среди субъектов Южного федерального округа этот показатель – один из самых низких, напомнили участники встречи.



