Почти 2 млн рублей «испарились» со спецсчетов двух высоток в Волгограде

Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области направила в прокуратуру материалы проверок в отношении ТСЖ «Наш дом» и ТСН «Днестровская 12» в Центральном районе Волгограда. Сотрудники контролирующего органа вскрыли факты нецелевого расходования денег со спецсчетов на капитальный ремонт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный доклад о деятельности инспекции за 2021 год.
Согласно обнародованным данным, со специальных счетов, владельцами которых являются указанные ТСЖ и ТСН, потратили 1,89 млн рублей на цели, не связанные с капремонтом. Информация уточняется в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Всего в 2021 году инспекция Госжилнадзора по жалобам волгоградцев проверила 195 многоквартирных домов, где проводились капитальные работы. По итогам проверок региональный фонд капремонта получил 73 предписания об устранении нарушений. Девять из них в организации проигнорировали, в связи с чем инспекция возбудила административные дела и передала их в суд.