Волгоградская область в массовом порядке закупает сельхозтехнику

24.03.2022 20:51
Новые тракторы в количестве 52 штук готова купить Волгоградская область. Как сообщает ИА «Высота 102», совместный электронный аукцион объявило ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок». Начальная стоимость закупки составляет 127,4 миллиона рублей. Один трактор, согласно документации, обойдется в 2 миллиона 450 тысяч рублей.
Приобретаемая техника должна быть не ранее 2022 года выпуска, заводской сборки и не бывшей в эксплуатации. Все трактора также должны пройти предпродажное сервисное обслуживание в специализированном центре.
Закупается сельскохозяйственная колесная техника с дизельным двигателем.
Срок поставки тракторов - до конца 2022 года.
Сельскохозяйственная техника, как отмечено в документах, приобретается для 31 района Волгоградской области.
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