Китайские Веры и Наташи атаковали волгоградцев с предложениями услуг

Жители Волгограда последние два дня получают массовые рассылки от людей, представляющихся продавцами из Китая. В мессенджерах и соцсетях волгоградцам приходят сообщения с иностранных номеров с заманчивыми предложениями.

Как сообщают читатели ИА «Высота 102», китайские представители, видимо, внимательно изучают новости России и готовы продать ставшие дефицитными товары.

— Я уже третий день отбиваюсь от сообщений в WhatsApp, — рассказал житель Волгограда Григорий Мальченко. — Неизвестные под видом девушек на ломанном русском представляются крупными мировыми импортерами из Китая и предлагают свои услуги. Предлагают в основном бытовую химию, электронику, товары для детей и даже лекарства. Сегодня мое сердце дрогнуло, когда прочитал предложение с заветным словосочетанием "офисная бумага".

Интересно, что представляясь своим потенциальным покупателям из Волгограда, авторы сообщений предпочитают выбирать благозвучные русские имена Вера, Елена и Наталья.