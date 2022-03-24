Общество

Китайские Веры и Наташи атаковали волгоградцев с предложениями услуг

Общество 24.03.2022 18:47
24.03.2022 18:47


Жители Волгограда последние два дня получают массовые рассылки от людей, представляющихся продавцами из Китая. В мессенджерах и соцсетях волгоградцам приходят сообщения с иностранных номеров с заманчивыми предложениями. 

Как сообщают читатели ИА «Высота 102», китайские представители, видимо, внимательно изучают новости России и готовы продать ставшие дефицитными товары. 

— Я уже  третий день отбиваюсь от сообщений в WhatsApp, — рассказал житель Волгограда Григорий Мальченко. — Неизвестные под видом девушек на ломанном русском представляются крупными мировыми импортерами из Китая и предлагают свои услуги. Предлагают в основном бытовую химию, электронику, товары для детей и даже лекарства. Сегодня мое сердце дрогнуло, когда прочитал предложение с заветным словосочетанием "офисная бумага". 

Интересно, что представляясь своим потенциальным покупателям из Волгограда, авторы сообщений предпочитают выбирать благозвучные русские имена Вера, Елена и Наталья. 


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