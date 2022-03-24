ГКУ "Дирекция по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области" объявила аукцион на закупку белой бумаги для офисной техники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в учреждении надеются приобрести бумагу плотностью не менее 80 г/кв.м, с показателем белизны не ниже 140 CIF. На покупку 15100 пачек, в каждой из которых должны быть 500 листов, дирекция выделила около 4 миллиона рублей. То есть стоимость одной пачки, согласно начальной стоимости контракта, не должна превышать 265 рублей.

При этом в регионе и в стране наблюдается острый дефицит белой офисной бумаги. В Волгоградской области ее практически уже не осталось. При этом в продаже появился "заменитель" исчезнувшего товара – серые листы формата А4, которые продают почти за 2 тысячи рублей за пачку.