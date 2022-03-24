Еще двое военных из Волгоградской области погибли на Украине

В Волгоградской области еще двое военных погибли на Украине.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Палласовского района, горькая весть пришли родным Даурена Хабдархманова, уроженца села Прудентово. Даурен после окончания местной школы продолжил обучение в техникуме города Волжский, где получил специальность электромеханика. Затем он был призван в ряды Вооружённых Сил, а после окончания срочной службы остался в армии и продолжил военную службу по контракту.

В списке погибших теперь значится и 30-летний уроженец Суровикино старший лейтенант Евгений Зеленьков. Соболезнования близким погибших бойцов выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.