Общество

И посеем, и пожнём: в Волгоградской области запаслись семенами и рассадой

Общество 24.03.2022 07:03
24.03.2022 07:03



Дефицита семян и рассады в Волгоградской области в эту посевную кампанию не будет. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, прогнозная потребность семян под яровой сев в текущем году составляет 54,7 тысячи тонн. В настоящее время обеспечено 110% от потребности - для весеннего сева засыпано 59,5 тысячи тонн семян яровых зерновых культур. Отмечается, что весь семенной материал имеет 100% кондиционность, т.е. полностью отвечают требованиям норм качества по всем показателям.
Яровыми культурами в регионе этой весной планируют засеять 1,4 миллиона гектаров. Из них на 485,7 тысячи гектаров посеют яровые хлеба (пшеницу, рожь, ячмень, овёс), на 850,5 тысячи гектаров - технические культуры. Картофелем, овощами и бахчевыми культурами будет занято 62,5 тысячи гектаров, кормовыми культурами - 115,41 тысячи гектаров, в том числе многолетними травами - 58,15 тысячи гектаров.
- Проблемы на сегодняшний день возникают не с поставками семян, а с тем, что многие компании временно приостановили их продажу в связи с высокой волатильностью курса евро, пытаясь найти приемлемые решения для наших аграриев, но и в то же время самим не оказаться в состоянии банкротства. В ближайшее время продажи возобновятся, - считает директор рассадного комплекса «Росток» Ирина Мурашова, комментируя сегодняшнюю ситуацию на рынке семян. 
Предприятие использует в основном семена зарубежной селекции, поскольку они являются на сегодняшний день наиболее эффективными для интенсивного овощеводства. 
- На сегодняшний день мы обеспечены семенами практически на 100%, поэтому наши клиенты получат рассаду в срок и без перебоев с семенным материалом, - заверяет Мурашова.
Овощные посадки в текущем году в регионе займут  20 тысяч гектаров. Под эти площади уже проверено 75% семян. В облкомсельхозе отмечают, что объем заготовленной рассады для выращивания капусты, перца и баклажан находится на уровне 2021 года.
Россельхознадзор на текущей неделе проинформировал о возобновлении ввоза семенного материала в Россию из определенных питомников 11 зарубежных стран. Кроме того, возобновляется ввоз посадочного материала из определенных питомников Италии, Сербии, Молдовы, Белоруссии и Турции.

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