В Волгоградской области установлен средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях дошкольного образования.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Ларисы Савиной, в январе 2022 года этот показатель составлял 1447 рублей, в феврале – 1722 рубля, а в марте – 1994 рубля.

Ежемесячный средний размер родительской платы устанавливается каждый месяц для получения субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях. Таким образом, для родителей воспитанников детсадов плата останется прежней.