Общество

В Волгоградской области обновили величину родительской платы за детский сад

Общество 23.03.2022 13:01
23.03.2022 13:01


В Волгоградской области установлен средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях дошкольного образования.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Ларисы Савиной, в январе 2022 года этот показатель составлял 1447 рублей, в феврале – 1722 рубля, а в марте – 1994 рубля. 

Ежемесячный средний размер родительской платы устанавливается каждый месяц для получения субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях. Таким образом, для родителей воспитанников детсадов плата останется прежней. 


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