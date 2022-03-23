Количество заболевших ковидом продолжает снижаться в Волгоградской области

Количество новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых ежедневно в Волгоградской области, продолжает снижаться. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 582 человек. Днем ранее в регионе было выявлено 646 новых случаев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.





Уровень госпитализированных от общего числа заболеваний также упал по сравнению с цифрами днем ранее – 117 против 174. Победили инфекцию 957 жителей региона за сутки. Не справились с осложнениями коронавируса 11 волгоградцев. Всего от коронавируса умерли 6680 жителей Волгоградской области.