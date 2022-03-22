Общество

В Волгограде МВД ищет взяточников в рядах Госавтоинспекции

Общество 22.03.2022 16:56
22.03.2022 16:56


Жителей Волгоградской области приглашают принять участие в опросе на сайте регионального ГУ МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102», таким образом в главке хотят оценить уровень коррупции в рядах госавтоинспекторов. 

— Для оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, ГИБДД проводит онлайн-опрос среди граждан. Участникам дорожного движения предлагается ответить на вопрос: «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6 - 12 месяцев».

Вдаваться в подробности, где, когда и кто требовал взятку, волгоградцам не придется. Опросом предусмотрено всего два варианта ответа — приходилось или не приходилось сталкиваться с нарушением закона на дорогах. 

Принять участие в опросе можно с 21 до 31 марта 2022 года на сайте ГИБДД МВД России.

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