Прирост новых случаев ОРВИ в Волгоградской области составил 6%

В Волгоградской области за последнюю неделю по сравнению с предыдущей увеличилось количество обращений за медицинской помощью с ОРВИ. При этом темп прироста составил 6%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения области составил 60,9 на 10 тысяч населения. При этом заболеваемость находится ниже эпидемического порога на 30,4%.

В регионе зафиксированы негриппозные вирусы парагриппа, метапневмовируса, бокавируса, риновируса и COVID-19.

Решение о полном приостановлении образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ обучающихся было принято в одной школе. Частично приостанавливались занятия по отдельным классам в 6 школах и в 1 детском саду.

Фото: ИА "Высота 102"