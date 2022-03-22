В Волгограде грядет весенне-летнее обновление дорожной разметки









Дорожную разметку в четырех районах Волгограда обновят за 52,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион с такой начальной ценой объявило МБУ «Северное», которое является заказчиком работ.

Дорожную разметку планируют обновить до 31 августа текущего года на улицах Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. Для этого будут применять специальную эмаль белого и желтого цвета, термопластик и холодный пластик для разметки дорог.

Отмечается, что гарантийный срок по разметке, выполненной термопластиком или холодным пластиком с толщиной нанесения 1,5 мм и более – не менее одного года, а красками (эмалями) – не менее трех месяцев с даты подписания документа о приемке.



