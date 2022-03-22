В Волгограде элитный поселок останется без света на восемь часов

Общество 22.03.2022 07:56
22.03.2022 07:56
В Волгограде сегодня состоятся плановые отключения электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», основные работы пройдут в Тракторозаводском районе. Здесь с 9-00 до 17-00 не будет света в поселке Латошинка, а с 9-00 до 12-00 – в СНТ «Север», «Дзержинец», «Дзержинец-Винновка», «Мичурин-8», а также в десятках домов на других улицах.
Также ресурс пропадет на время в части домов Дзержинского, Красноармейского, Краснооктябрьского, Советского и Кировского районов.
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