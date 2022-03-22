В Волгограде элитный поселок останется без света на восемь часов





В Волгограде сегодня состоятся плановые отключения электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», основные работы пройдут в Тракторозаводском районе. Здесь с 9-00 до 17-00 не будет света в поселке Латошинка, а с 9-00 до 12-00 – в СНТ «Север», «Дзержинец», «Дзержинец-Винновка», «Мичурин-8», а также в десятках домов на других улицах.

Также ресурс пропадет на время в части домов Дзержинского, Красноармейского, Краснооктябрьского, Советского и Кировского районов.



