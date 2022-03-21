В Волгограде больного муковисцидозом чиновники оставили без лекарств









Судебные приставы по исполнительному производству обеспечили больного муковисцидозом жителя Волгограда жизненно необходимым лекарством. Как сообщили в УФССП по региону, мужчина 1994 года рождения долгое время находился без лекарственных препаратов элексафактор/тезакафтор/инвакафтор Кафтрио +инвакафтор, назначенными по жизненным показаниям.

Дорогостоящие препараты больному были предоставлены комитетом здравоохранения Волгоградской области в рамках исполнительного производства, возбужденного по решению суда. Судебный пристав применил в отношении облкомздрава комплекс мер принудительного исполнения, а также привлек ведомство к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Сумма штрафа составила 30000 рублей.

Отмечается, что после предупреждения об уголовной ответственности по ч.2 ст.315 УК РФ облкомздрав обеспечил мужчину необходимыми препаратами.



