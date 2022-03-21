В Волгограде пять районов 21 марта попали под отключения света





В пяти районах Волгограда сегодня в части домов будет отсутствовать свет. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», электричество отключат с 9-00 до 17-00 в Дзержинском районе на ул. Сестрорецкая, 31-65, 30-44, 48-60, 64-68, ул.Кемеровская, 59-77, 50-72, ул.Римского-Корсакова, 33, д.33а, ул.Иртышская, 29-31, 35а, 35, 41, 46-64, ул.Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, 83, 98, ул.Днестровская, 40-46, ул.Эльтонская, 67-69, ул.Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65, ул.Иртышская, 45а, 45-55, 55а, 57-61, 66-88, ул.Крутоовражная, 2.

В Краснооктябрьском районе придется провести без света с 9-00 до 14-оо жителям двух домов – на ул.Кузнецова, 12 и на пр. Ленина, 71.

В Кировском районе электричество пропадет с 9-00 до 17-00 в домах ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41.

В Ворошиловском районе отключения света запланированы с 9-00 до 17-00 на ул.Козловская, 37.

В Советском районе в это же время без ресурса останутся дома на ул.Электролесовская, 2, 3, 5а, 4а (подростковый клуб «Надежда»), ул.Стахановская, 5, 7, 8, 2-6, 10-18, ул.Суворова, 14-28, 14а, 16а, 1-11, 15-17, 15а, 17а, ул.Антрацитная, 5-15, 6-12, 10а, 12а, ул.Зональная, 1-13, 19-21, 1а, 1б, 5а, 17а, 21а, 2-16, 2а, 12а, 16а, 14а.

В Дзержинском районе пропадет свет с 8-00 до 19-00 в домах на трех улицах - Камышовая, Таловая и 51-ой Гвардейской дивизии.



