Общество

В Волгограде пять районов 21 марта попали под отключения света

Общество 21.03.2022 08:17
21.03.2022 08:17


В пяти районах Волгограда сегодня в части домов будет отсутствовать свет. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», электричество отключат с 9-00 до 17-00 в Дзержинском районе на ул. Сестрорецкая, 31-65, 30-44, 48-60,  64-68, ул.Кемеровская, 59-77, 50-72, ул.Римского-Корсакова, 33, д.33а, ул.Иртышская, 29-31, 35а, 35, 41, 46-64, ул.Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, 83, 98,  ул.Днестровская, 40-46, ул.Эльтонская, 67-69, ул.Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65, ул.Иртышская, 45а, 45-55, 55а, 57-61, 66-88, ул.Крутоовражная, 2.
В Краснооктябрьском районе придется провести без света с 9-00 до 14-оо жителям двух домов – на ул.Кузнецова, 12 и на пр. Ленина, 71.
В Кировском районе электричество пропадет с 9-00 до 17-00 в домах ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41.
В Ворошиловском районе отключения света запланированы с 9-00 до 17-00  на ул.Козловская, 37.
В Советском районе в это же время без ресурса останутся дома на ул.Электролесовская, 2, 3, 5а, 4а (подростковый клуб «Надежда»), ул.Стахановская, 5, 7, 8,  2-6, 10-18, ул.Суворова, 14-28, 14а, 16а, 1-11, 15-17, 15а, 17а, ул.Антрацитная, 5-15, 6-12, 10а, 12а, ул.Зональная, 1-13, 19-21, 1а, 1б, 5а, 17а, 21а, 2-16, 2а, 12а,  16а, 14а. 
В Дзержинском районе пропадет свет с 8-00 до 19-00 в домах на трех улицах - Камышовая, Таловая и  51-ой Гвардейской дивизии. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
21.03.2022 15:56
Общество 21.03.2022 15:56

0
Далее
Общество
21.03.2022 15:04
Общество 21.03.2022 15:04

0
Далее
Общество
21.03.2022 13:54
Общество 21.03.2022 13:54

0
Далее
Общество
21.03.2022 13:17
Общество 21.03.2022 13:17

0
Далее
Общество
21.03.2022 13:16
Общество 21.03.2022 13:16

0
Далее
Общество
21.03.2022 12:37
Общество 21.03.2022 12:37

0
Далее
Общество
21.03.2022 12:03
Общество 21.03.2022 12:03

0
Далее
Общество
21.03.2022 11:59
Общество 21.03.2022 11:59

0
Далее
Общество
21.03.2022 11:30
Общество 21.03.2022 11:30

0
Далее
Общество
21.03.2022 11:29
Общество 21.03.2022 11:29

0
Далее
Общество
21.03.2022 11:17
Общество 21.03.2022 11:17

0
Далее
Общество
21.03.2022 10:02
Общество 21.03.2022 10:02

0
Далее
Общество
21.03.2022 09:52
Общество 21.03.2022 09:52

0
Далее
Общество
21.03.2022 09:43
Общество 21.03.2022 09:43

0
Далее
Общество
21.03.2022 09:39
Общество 21.03.2022 09:39

0
Далее

Лента новостей

15:56
Более 10 тысяч жителей Волгоградской области пострадали от укусов животныхСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде директора УК обвиняют в злоупотреблениях на 32 млн рублейСмотреть фотографии
15:09
Сокращений не будет: «Камышинский текстиль» в Волгоградской области продолжит работу в новых условияхСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде фирма «Реновацио» упустила контракт на 7 млн, но выиграла на 35Смотреть фотографии
14:40
Новый уровень качества: пользователи «Ростелекома» в Волгоградской области на деле оценили работу техподдержки компанииСмотреть фотографии
13:54
Волгоградской академии «Ротор» удалось купить автобус за 5,9 млн рублейСмотреть фотографии
13:44
В Волгоградской области на Telegram приходится 65% трафика в мессенджерах в против 50% в февралеСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде хотят покончить с «душиловкой» в дачных автобусахСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев зовут поддержать теплом военных на Украине: список пунктов приема посылокСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области скончались 10 жителей с ковидомСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине радистаСмотреть фотографии
12:30
Приговор по делу об убийстве Романа Гребенюка огласят в Волгограде 22 мартаСмотреть фотографии
12:21
Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэкомСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде спасают от сноса многоквартирный самостройСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области на текущей неделе отменят ряд ограниченийСмотреть фотографии
11:53
В центре Волгограда эвакуируют лицей №5Смотреть фотографии
11:33
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обустраивает комфортное рабочее пространство для своих сотрудниковСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области закроются пункты вакцинации в ТРЦСмотреть фотографии
11:29
Бочаров не исключил ухудшения обстановки по ковиду, но ввел послабленияСмотреть фотографии
11:17
Волгоградские спекулянты втридорога продают в Сети дефицитную офисную бумагуСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом рецидивиста осудили за смертельную драку на дне рожденияСмотреть фотографии
11:15
Банк «Открытие»: замедления роста цен можно ожидать в течение 2-3 недельСмотреть фотографии
10:16
В Волжском из-за упрямого таксиста пострадали мужчина и ребенокСмотреть фотографии
10:02
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: преимущества дистанционных услуг очевидныСмотреть фотографии
09:52
Росстат ухудшил показатель численности населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде больного муковисцидозом чиновники оставили без лекарствСмотреть фотографии
09:41
Профессор ВолгГМУ рассказывает, как избежать последствий лениСмотреть фотографии
09:39
Язва на «лице» города: волгоградец показал сверху и изнутри обреченный на снос Дом молодежиСмотреть фотографии
08:17
Заметки астролога: рекомендации с 21 по 27 мартаСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде пять районов 21 марта попали под отключения светаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 