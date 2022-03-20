Уникальную православную святыню из Витебска привезут в Волгоградскую область

Список чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Казанская» прибудет в Волгоградскую область из Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря в белорусском Витебске в понедельник, 21 марта. Уникальную святыню встретят в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в центре Волгограда в 8.00, сообщили в Волгоградской и Камышинской епархии.
Чудотворный образ Божией Матери «Казанская» подарил монастырю патриарх Московский и всея Руси Никон от имени царя Алексея Михайловича в 1656 году. Икона стала главной святыней обители. В середине ХVII века по молитвам перед этим образом в Витебске прекратилась эпидемия. В 1812 году монастырь разорили войска Наполеона, но чтимую икону монахи успели спрятать в лесу. После окончания Отечественной войны монастырь восстановили, но уже в первые годы после прихода советской власти обитель снова разрушили.
Свято-Троицкий Марков мужской монастырь был возрожден в 2000 году – Казанскую икону Божией Матери в серебряном окладе вернули, и теперь ее выносят на крестные ходы в дни великих праздников. После этого по многочисленным просьбам православных верующих монахи Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры написали на деревянном массиве точный список образа для перемещения по епархиям.
Икона пробудет в Волгоградской области до 8 мая, ее привезут в 47 храмов Волгоградской и Камышинской епархии. Точный график пребывания святыни в регионе опубликован на сайте епархии.